Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, no fue ajeno al repudio generalizado que causó la noticia sobre el atentado sicarial en el que resultó gravemente herido el senador del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, y se solidarizó con su familia a través de sus redes sociales.

“Lamento y rechazo contundentemente el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Mi solidaridad con él y con su familia”. expresó.

El burgomaestre agregó que “duele la Patria al verla volviendo a un pasado nefasto: la respuesta debe ser la unidad y no la división”.

Por su parte, su homólogo, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo. Se unió al rechazo y trinó en su cuenta de X.

“Con firmeza rechazo el atentado contra el senador y candidato presidencial @MiguelUribeT. La violencia jamás será el camino. Mi solidaridad con él, su familia y su equipo. Colombia merece una democracia en paz y con garantías para todos.

No podemos volver al pasado. Colombia debe avanzar hacia un futuro sin violencia, con paz y garantías para todos. Toda mi solidaridad con él y su equipo”, indicó.

De igual manera, Martha Peralta Epieyú, senadora por el Pacto Histórico, también se sumó a la oleada de solidaridad.

“Acá no hay color político, no hay ideología ¡Mi total rechazo al atentado al senador @MiguelUribeT. Mi solidaridad con su familia. En Colombia no puede pasar esto. ¡Total rechazo a la violencia!”.

Por otro lado, quien se fue de frente contra el presidente de la República, Gustavo Petro, fue el senador Alfredo Deluque, es su cuenta de X, en respuesta a un trino del mandatario.

“Este odio manipulador e irresponsable que usted ha venido inculcando a los adeptos que le quedan en contra de quienes no pensamos como usted, es responsable del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay!”.