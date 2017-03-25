Riohacha será sede del Primer Encuentro Internacional sobre Energía Renovables que se llevará a cabo los días 29 y 30 de marzo con la participación de expertos de Brasil, México, India, Chile y Europa quienes analizarán el impacto, los beneficios y los casos exitosos a nivel mundial para suministrar electricidad.

El evento es organizado por la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER), el Consejo Mundial de Energía (WEC) y la Federación Nacional de Departamentos (FND) y se desarrollará en la biblioteca Héctor Salah Zuleta de esta capital.

Según el director de la FND Plinio Olano Becerra, el objetivo será analizar la promoción y el fomento de las energías renovables no convencionales en Colombia, que se convierten en instrumento importante para garantizar la seguridad energética (acceso), la equidad social (asequibilidad) y la sostenibilidad ambiental.

Agregó que si bien es cierto, que Colombia no es un país con grandes emisiones de gases de efecto invernadero, sí es muy vulnerable a eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño que tiene impacto en el sector eléctrico comprometiendo la producción de energía hídrica.

'Lo anterior resulta relevante, según estudios técnicos, si se tiene en cuenta que en promedio el 75% de la energía que consume en Colombia se produce a partir del agua, lo que ha generado, que en épocas de sequía se utilice mayor energía generada con combustibles fósiles, derivando en mayores tarifas para los usuarios', indicó Olano.

Alejandro Lucio director ejecutivo de la Asociación de Energía Renovables, afirmó que 'la formulación e implementación de políticas y regulaciones que promuevan la inversión en energías renovables no convencionales son clave para responder a las dinámicas del mercado y a los desarrollos tecnológicos. Los gobiernos juegan un papel importante para lograr el consenso necesario entre financiadores, formuladores de proyectos y comunidades'.

En el I Encuentro Internacional sobre Energías Renovables se analizaran los impactos sociales y ambientales aplicados a proyectos de infraestructura y de energía de gran envergadura donde se requieren grandes inversiones financieras y una gran capacitación de talento humano para laborar.

Al encuentro asistirán además los ministros de Minas y Energía German Arce, de Ambiente Luis Gilberto Murillo, el Gerente del Fondo de Adaptación Iván Mustafa, el gobernador (e) de La Guajira, Weilder Guerra y el Presidente del Consejo Mundial de Energía Colombia José Antonio Vargas Lleras.