Víctima de hurto en su apartamento narra ‘viacrucis’ para denunciar

No obstante, este les habría comunicado a los uniformados que el portátil hurtado, por tratarse de un dispositivo de la marca Apple, podía rastrearse en tiempo real aunque estuviera apagado y en su teléfono aparecía localizado en un centro comercial del Centro de Barranquilla. “Les dije que si podíamos ir a buscarlo, pero ellos estaban dudosos porque se salía de su jurisdicción. Finalmente me acompañaron, pero no logramos ubicarlo”.

El lunes, recuerda el afectado, fue hasta la sede de la Sijín. “Pasé por tres personas, a quienes les conté lo sucedido. El primero de ellos me dijo que sí me podían tomar la denuncia; el segundo me dijo que no porque ahí solo tomaban de hurtos a vehículos, y me dijo que fuera a la URI de la Fiscalía. Y el tercero me dijo que sí, que ahí me la tomaban. Quedé aturdido por la desinformación”.