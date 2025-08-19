La Gobernación de Antioquia anuncio una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de alias Diego, señalado como cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Libertadores’.

Lea más: Cayó el ‘Gordo Prentt’ y ‘Cabeza de Ponchera’: presuntos expendedores de drogas de ‘Los Costeños’ en Baranoa

Según la Secretaria de Seguridad departamental, alias Diego tiene injerencia criminal en el municipio de Amalfi, donde la estructura ilegal se dedica a la extorsión, el hurto y el microtráfico.

Esta no es la única acción reciente contra cabecillas criminales en la región. Durante un Consejo de Seguridad en Amalfi, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció recompensas por otros jefes de estructuras ilegales como alias Guaricho, de las disidencias de las Farc, por quien se ofrecen 100 millones de pesos, y alias Joao, del Clan del Golfo, con una recompensa de 50 millones.

Lea también: Joven muere tras recibir una descarga eléctrica cuando manipulaba un poste

En menos de 48 horas, la Gobernación de Antioquia ha puesto sobre la mesa 200 millones de pesos en recompensas por tres cabecillas que delinquen en el Nordeste del departamento, alias Guaricho, Joao y Diego.

Asimismo, las autoridades habilitaron las líneas 3213947094, 3143619819 y el número de emergencias 123 para recibir información que conduzca a su ubicación y lograr su captura.