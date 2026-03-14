Como Kevin Ahumada, conocido como ‘El Tole’, fue identificado el hombre asesinado en la tarde de este sábado en la carrera 22D con calle 66, barrio Moras IV etapa, en el municipio de Soledad.

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De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se encontraba sentada en una silla plástica bajo un árbol, a orillas del arroyo El Salao, cuando fue atacada a bala por sujetos que, al parecer, se movilizaban en una motocicleta.

Tras el ataque, Ahumada quedó sin vida en la misma silla donde se encontraba sentado, debido a la gravedad de las heridas.

Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar la inspección técnica del cadáver.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.