La angustia y la incertidumbre se han instalado en la vida de Raquel Díaz Morales desde que, la mañana del 14 de diciembre de 2025, perdió el contacto con su hijo, Luis Felipe Santiago Díaz, un hombre de 33 años reportado como desaparecido en el barrio Las Moras de Soledad, municipio del Atlántico.

Luis Felipe fue visto por última vez alrededor de las 7:00 a. m. de aquel domingo cuando se encontraba en el sector residencial, según informó la familia a las autoridades. Desde entonces, no se tiene información verificada sobre su ubicación, ni pistas que permitan descifrar qué ocurrió desde ese último contacto.

La falta de noticias concretas, la ausencia de imágenes, rastros de celular o testigos que hayan visto a Luis Felipe después de ese domingo han profundizado la angustia familiar. A cada amanecer llega la misma pregunta: ¿dónde está mi hijo?

“Lo último que supe es que salió para Puerto Colombia, iba en una motocicleta que no era de él. Tenía que entregar la motocicleta allá en Puerto Colombia, pero es la hora y el dueño de la moto tampoco ha aparecido y él menos”, señaló Raquel Díaz.

Desde que se reportó la desaparición, los familiares han apelado a todos los medios posibles: publicación de fotografías, acudir ante la Fiscalía y una intensa movilización en redes sociales. Sin embargo, para la familia, la sensación dominante sigue siendo la misma: la de esperar una noticia que hasta ahora no llega.

Ante la denuncia de desaparición, la Fiscalía activó los protocolos de búsqueda y la apertura de las investigaciones pertinentes para localizar a Luis Felipe, cuya descripción física y rasgos distintivos fueron compartidos a la ciudadanía.

La madre, así como otros familiares, mantiene la esperanza de que cualquier dato, por pequeño que sea, pueda convertirse en una pista.

El desaparecido es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene piel morena, ojos color miel y cabello negro ondulado, de mediana longitud, con trenzas a la altura del cuello. Al momento de su desaparición, Luis Felipe vestía un suéter blanco de algodón con estampado, jeans negro grisoso y tenis de tela color gris, talla 41.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que permita ubicarlo, se comunique de manera inmediata a los teléfonos 322 5089, extensión 50351, o al 302 272 7494.

También pueden acercarse a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ubicadas en la calle 53B No. 46-50, primer piso, edificio Nelmar, en Barranquilla.