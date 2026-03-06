Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre el homicidio ocurrido la noche del jueves 5 de marzo en el barrio Carrizal, en Barranquilla, donde fue asesinado un hombre de 43 años.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, la víctima fue identificada como Einer Santiago Prado, conocido con el alias de ‘El Gallo’, quien registraba una anotación judicial en el SPOA por el delito de violencia intrafamiliar en 2023.

El hecho se registró en la carrera 2B con calle 51C, cuando el hombre se encontraba en la terraza de una vivienda. En ese momento fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Según el reporte preliminar, el parrillero descendió del vehículo y sin mediar palabra desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras el crimen, unidades de la Sijín iniciaron labores de policía judicial, entre ellas la verificación de cámaras de seguridad en el sector, con el fin de identificar a los responsables y esclarecer los móviles.

Fuentes judiciales indicaron que a pocos metros del lugar del ataque fue hallada abandonada una motocicleta marca AX4 de color blanco, la cual, al parecer, habría sido utilizada por los sicarios para perpetrar el homicidio.

Las autoridades también señalaron que en ese sector tiene injerencia el grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, por lo que no se descarta que el crimen esté relacionado con disputas entre estructuras criminales.