Un disparo alteró la tranquilidad de un local de juegos en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá la mañana de este miércoles 4 de marzo.

Leer también: “La muerte de las menores sería por confrontación entre estructuras criminales”: Camelo

Clientes y empleados corrieron aterrorizados cuando un hombre se desplomó en el suelo tras ser víctima de un ataque directo a bala.

La rápida reacción de la Policía Nacional de Colombia permitió la captura en flagrancia de Jonathan José Rivaldo Roa, alias Choco, de 32 años, señalado de haber cometido el homicidio.

Lo que inicialmente parecía un caso aislado dejó al descubierto un prontuario mucho más amplio. Según las autoridades, sobre alias Choco pesaba una circular azul de la Interpol por su presunta responsabilidad en el asesinato de una niña de 11 años ocurrido en Baranoa, el pasado 19 de septiembre de 2025.

En ese hecho, los disparos estaban dirigidos contra dos hombres que se movilizaban en una motocicleta resultando lesionados. En ese momento Ariana Sofía Lozada Ruíz, hija de una médica reconocida en el municipio, se encontraba dentro de su casa en el sector conocido como La Costeña cuando una bala perdida, la alcanzó.

Leer más: Fiscalía despliega 263 funcionarios del CTI y 22 fiscales para blindar elecciones en el Atlántico: Daniel Gómez

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y luego remitida a un hospital de mayor complejidad en Baranoa. Allí, el personal médico logró reanimarla tras un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, falleció debido a la gravedad de la herida.

Tras ese crimen, Rivaldo Roa se habría desplazado hacia el interior del país con el objetivo de evadir la acción de la justicia.

Las autoridades también confirmaron que alias Choco sería presunto integrante del grupo delincuencial Los Pepes, estructura señalada de ejecutar acciones de sicariato y otras operaciones ilegales en distintas regiones.

Finalmente, este hombre de 32 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.