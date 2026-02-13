Un nuevo hecho de violencia sacudió la noche del pasado jueves 12 de febrero al barrio Las Américas, en la localidad metropolitana de Barranquilla, donde un joven fue víctima de un atentado sicarial mientras compartía con unos amigos.

El ataque se registró hacia las 8:00 de la noche, en la calle 55 con carrera 3C. La víctima fue identificada como Maicol Alvear Castro, quien recibió dos impactos con arma traumática, uno en la cabeza y otro en el pecho.

De acuerdo con versiones preliminares suministrada por las autoridades, el joven se encontraba jugando daditos con varios amigos cuando dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

El Parrillero descendió, desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra Maicol, para luego huir del sitio junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Tras el ataque, el joven fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades informaron que el caso es materia de investigación por parte de unidades de Policía Judicial, las cuales adelantan labores para establecer los móviles del atentado e identificar a los responsables.