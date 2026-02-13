En un operativo de control adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico, fue capturado Manuel Dionisio Valdez Marbello, quien era requerido por la Fiscalía Especializada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos por el delito de homicidio en persona protegida.

Leer más: Duro golpe contra la extorsión en el Atlántico: 14 capturados y dos menores aprehendidos

El procedimiento se registró la tarde del pasado 24 de enero de 2026, en el kilómetro 93+500 metros, a la altura del peaje de Puerto Colombia, cuando una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia, registro y control a personas sobre la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados hicieron la señal de pare a una motocicleta de placas YUL-39C, marca Bajaj y de color azul, que era conducida por Valdez Marbello, de 60 años, natural de Carmen de Bolívar y residente en el barrio Las Malvinas, en Barranquilla.

Al solicitarle la cédula de ciudadanía e ingresar sus datos en el dispositivo electrónico PDA de la Policía Nacional, el sistema arrojó un resultado positivo por antecedentes judiciales.

Con la confirmación del requerimiento judicial, los uniformados procedieron a hacer efectiva la captura a las 6:35 de la tarde, informándole al detenido los derechos que le asisten como persona capturada.

Según información conocida por este medio, el capturado habría pertenecido al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y habría delinquido en los departamentos de Magdalena y Cesar. La orden de captura vigente está relacionada con el delito de homicidio en persona protegida, conducta asociada a graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Valdez Marbello también registra antecedentes por otros delitos como porte ilegal de armas, desaparición forzada y homicidio agravado, aunque estos procesos no tendrían requerimientos judiciales activos en la actualidad.

Fuentes judiciales indicaron que el detenido estaría vinculado al caso por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Antonio Rivera Movilla, crimen ocurrido hace 18 años y que recientemente llegó a instancias internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras un prolongado periodo de impunidad.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de Barranquilla y permanecerá bajo custodia en la Estación de Policía Norte de la capital del Atlántico mientras avanza el proceso judicial en su contra.