En una ofensiva frontal contra la extorsión, la Policía Nacional, a través del GAULA, logró la captura de catorce personas y la aprehensión de dos menores de edad, durante operativos de alto impacto realizado en Barranquilla y su área metropolitana.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en los municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia, logrando afectar de forma directa las finanzas y la capacidad criminal de varias estructuras delincuenciales que operan en la región.

Uno de los resultados más relevantes fue la captura, mediante orden judicial en Barranquilla, de dos presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’, conocido con los alias de ‘Isaac’ y ‘Calet’, señalado de los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada en grado de tentativa.

Según las investigaciones, estos sujetos serían los responsables de distribuir panfletos extorsivos dirigidos a una empresa de transporte público intermunicipal en Puerto Colombia, exigiendo dinero a cambio de permitir el normal desarrollo de sus actividades.

Ambos registran un amplio historial judicial, con 23 anotaciones por delitos como homicidio, extorsión, porte de armas, tráfico de estupefacientes y hurto.

En otros procedimientos, las autoridades capturaron a seis integrantes del grupo delincuencial Los Pepes, principalmente en Barranquilla, quienes deberán responder por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Asimismo, en operativos adelantados en Barranquilla, Soledad y Malambo, fueron capturados seis presuntos integrantes más de ‘Los Costeños’, judicializados por extorsión y porte ilegal de armas.

Durante los allanamientos, el GAULA logró la incautación de cuatro armas de fuego, 13 cartuchos, 14 panfletos extorsivos, 20 teléfonos celulares y dos motocicletas, además de 30 millones de pesos en efectivo, dinero que sería producto de cobros ilegales. Con estas capturas, se evitó el pago de extorsiones por un monto cercano a los 100 millones de pesos, según informaron las autoridades.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que estos operativos continuarán de manera permanente para debilitar las rentas ilícitas de las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad ciudadana en la región.