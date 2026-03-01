Dos jóvenes fueron violentamente asesinados a disparos durante la madrugada de este sábado 28 de febrero en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla.

El ataque ocurrió hacia la 1:30 a. m. en la calle 50B con carrera 2B, cuando —según relataron moradores del sector— tres hombres que se movilizaban en una motocicleta blanca llegaron hasta el lugar.

Uno de ellos descendió del vehículo con arma de fuego en mano y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra los hoy occisos, para luego huir junto a sus cómplices.

EL HERALDO conoció que las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Cristian David Martínez Bravo, de 23 años, y Jean Lucas Barrera Ariza, de 24 años de edad, ambos residentes del mismo sector de Carrizal.

Martínez Bravo recibió un impacto de bala en la región auricular derecha. Por su parte, Barrera Ariza falleció en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Como principal hipótesis, las autoridades manejan que el doble homicidio estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato. Asimismo, se conoció de manera preliminar que, al parecer, los nombres de las víctimas habrían aparecido en un panfleto amenazante.

Agentes de la Policía realizaron la inspección técnica a los cadáveres y adelantan labores de vecindario para recopilar información que permita identificar a los responsables.