Un nuevo ataque sicarial se registró la tarde de este jueves, 26 de febrero, en el barrio Carrizal, en el suroriente de Barranquilla. La víctima fue identificada como Jhon Jairo Hernández Díaz, de 39 años, quien murió tras recibir impactos de arma de fuego cuando se encontraba al interior de su vehículo.

El hecho ocurrió hacia la 1:30 p. m. en la calle 51B con carrera 1G. Según el reporte oficial, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al conductor y el parrillero desenfundó un arma de fuego, disparándole en repetidas ocasiones.

Hernández Díaz sufrió dos heridas por proyectil, una en el hemitórax izquierdo y otra en un brazo. Fue trasladado al Hospital Los Almendros, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información preliminar, tras cometer el atentado los agresores huyeron del lugar. Durante la fuga, habrían arrojado un bolso que contenía un arma de fuego tipo pistola, la cual fue incautada por las autoridades.

El caso es materia de investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre en la capital del Atlántico.

Hombre asesinado por sicarios en Carrizal tenía 14 anotaciones

Las autoridades informaron que la víctima registraba 14 anotaciones judiciales por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, amenazas, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar.

Además, fue capturado en 2022 por unidades de la Sijín en medio de un operativo contra el Grupo Delincuencial Común Organizado “Los Lisos”, estructura señalada de dedicarse al hurto a personas y que fue desarticulada ese año.

En el sector donde ocurrió el homicidio tendría injerencia el Grupo Delincuencial Organizado “Los Costeños”, señalado de operar en distintos barrios de Barranquilla.

Las diligencias urgentes en el lugar fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras continúan las labores judiciales para establecer responsabilidades y determinar si el crimen estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales.