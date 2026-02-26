Entre el horror y la incertidumbre amanecieron los habitantes del barrio Rigoberta Menchú, más conocido como ‘El Chuchal’, en Soledad, luego de que en horas de la mañana de este jueves 26 de febrero fuera hallado el cuerpo sin vida de un hombre.

Leer también: Dos meses sin saber de Luis Felipe: la angustia de una madre que busca a su hijo desaparecido en Soledad

Según testigos, el cadáver había sido hallado a orillas de un canal de aguas putrefactas del sector.

Justamente allí reposaba entre las aguas el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, maniatado y con varios impactos de bala en la parte superior de su cabeza.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima fatal. Asimismo, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha suministrado información sobre este impactante hecho.

Importante: Hallan cadáver de mujer con signos de violencia en Soledad: junto al cuerpo fue dejado un cartel