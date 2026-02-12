Las dos unidades del Gaula de la Policía en Atlántico, la que tiene cobertura en Barranquilla y su área metropolitana y la otra que cubre los 18 municipios del Departamento, trabajan de manera conjunta para dar con el paradero del artista cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido musicalmente como DJ Dever, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado martes 10 de febrero.

En entrevista con EL HERALDO, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo Sánchez, explicó que “el Grupo Gaula Mebar y el Gaula Atlántico adelantan acciones de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del DJ y las demás personas que fueron reportadas como desaparecidas. La camioneta Toyota Fortuner del artista fue encontrada abandonada y con las llaves puestas, por lo que será sometida a una inspección de peritos de la Sijín expertos en la búsqueda de huellas”, expresó Camelo.

El vehículo, de acuerdo con lo expuesto por el general Camelo, fue encontrado en el barrio La Paz, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

El alto oficial también comunicó a esta casa periodística que dos bailarinas que acompañaban al artista y hacen parte de su show fueron dejadas en un centro comercial del norte de la ciudad este miércoles 11 de febrero.

Según el comandante, luego de la aparición, las dos jóvenes entregaron algunos detalles a detectives del Grupo Gaula de la Policía del Atlántico y de Mebar, encargados de la investigación por el extravío del DJ y dos de sus colaboradores.

Estas dos personas son Leonard Rodríguez Iriarte, encargado de la logística de transporte y conductor habitual en los desplazamientos hacia eventos, y Anthony García, miembro del equipo técnico responsable del montaje, coordinación operativa y soporte de sonido en las presentaciones.

La información que hasta ahora se maneja es que el artista fue contratado para un evento que se llevaría a cabo la noche del martes 10 de febrero en una cabaña entre Tubará y Juan de Acosta, la cual se promociona a través de plataformas digitales.

Este medio conoció que dicha cabaña fue alquilada desde el día 6 de febrero y, al parecer, se programó el evento musical con el artista para el día 10.

Recordemos que por versiones conocidas por medios de Cartagena, la última conversación que sostuvo el DJ con su esposa este le manifestó que el lugar donde se encontraba le parecía “sospechoso”, mensaje que hoy cobra relevancia dentro de la investigación.

Reacciones

En medio de la incertidumbre por su paradero, la esposa del artista publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su angustia por la situación.

“Quiero que sepas que me voy a morir si no apareces ya… tú eres todo para mí. Los que lo tienen, por favor devuélvanmelo”, escribió Tiffany Villarreal, en redes sociales.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, espera que el artista cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido musicalmente como DJ Dever y reconocido integrante de Passa Passa Sound System, aparezca “sano y salvo”.

“Ya está desplegada toda la Policía en Barranquilla, apoyándonos, para que podamos rápidamente tener con nosotros sano y salvo a ese gran artista, una persona superquerida, gran amigo, lo respeto, lo admiro mucho. Queremos que esto termine bien, estamos esperando que hoy pueda volver a su ciudad y al seno de su hogar sano y salvo”, señaló el mandatario de los cartageneros.