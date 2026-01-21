Un hombre identificado como Jesús David Díaz Sarmiento, de 26 años, fue asesinado a bala en la tarde de este miércoles 21 de enero en el barrio Normandía, en el municipio de Soledad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el crimen se registró hacia la 1:00 p. m., cuando la víctima se encontraba en la terraza de la vivienda de su expareja.

Lea: Sicario asesinó a un joven en el barrio Prado Soledad

Hasta el lugar llegó un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, con quien Díaz Sarmiento sostuvo una discusión. En medio del altercado, el agresor le disparó en múltiples ocasiones y luego huyó del sitio, dejando al joven tendido en el lugar sin signos vitales.

Las primeras hipótesis indican que el homicidio estaría relacionado con una posible disputa territorial por el control de rentas criminales.

Más detalles del caso

Según el informe de la Policía, la víctima presuntamente se dedicaba a la venta y consumo de estupefacientes en el sector conocido como El Bajito, zona donde tendría injerencia ‘Los Pepes’, al parecer bajo el mando de alias ‘El Barba Castillo’.

Asimismo, un testigo presencial señaló que, durante la discusión previa al ataque, el presunto sicario habría manifestado la frase: “para que veas que Los Costeños se respetan”, lo que permitiría inferir que el hecho estaría vinculado a un enfrentamiento entre los ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Aquí: Accidente de tránsito en inmediaciones de la terminal de Soledad dejó un motociclista muerto

Las autoridades confirmaron que Díaz Sarmiento registraba tres anotaciones en el SPOA en calidad de indiciado, por los delitos de tráfico de estupefacientes (dos en 2019) y violencia intrafamiliar (2025).