Siendo la 1:30 p. m. de este miércoles, dos sujetos en moto asesinaron a un joven que estaba estacionado en su motocicleta en cercanías de una estación de gasolina en el municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada como Keyner Enrique Rodríguez Ariza, de 24 años de edad.

Según el informe suministrado por las autoridades, Rodríguez estaba estacionado a bordo de su motocicleta de placas TFA-770, en una estación de servicio PRIMAX, ubicada en la carrera 30 con calle 24, barrio Villa Muvdi etapa 3.

La víctima falleció en el lugar de los hechos.

En ese momento, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar marca Suzuki AX4. Sin mediar palabra, el parrillero —que vestía una camiseta del Junior— esgrimió un arma de fuego y le propinó un mortal disparo en el mentón.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles del hecho de sangre y lograr la captura de sus agresores.