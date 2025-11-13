En un operativo de control y verificación de antecedentes realizado por uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, adscritos a la Estación de Policía Soledad, fue capturado en flagrancia Kalet Lambraño Ariza, de 31 años y conocido con el alias de Kalet, señalado de integrar la estructura delincuencial ‘los Costeños’.

El procedimiento tuvo lugar en la carrera 5 con calle 66, barrio La Central, donde los uniformados interceptaron al individuo cuando se movilizaba de manera sospechosa. Al practicarle un registro, le fue hallada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, de fabricación industrial, junto con un proveedor y 15 cartuchos del mismo calibre.

Según las autoridades, alias Kalet sería presuntamente responsable de materializar homicidios y extorsiones en el municipio, además de tener una orden judicial vigente por el delito de homicidio.

Frente al procedimiento, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “continuamos fortaleciendo nuestros planes de control territorial para prevenir el uso ilegal de armas de fuego y contrarrestar las conductas delictivas que afectan la tranquilidad de los ciudadanos en el área metropolitana”.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras se verificaba la orden de captura pendiente por homicidio.

La detención de alias Kalet se da en medio de una oleada criminal registrada en las últimas horas en el departamento del Atlántico.

Cabe reseñar que el hecho más violento fue la masacre cometida por pistoleros en moto en una cancha de fútbol del sector de Villas de la Cordialidad, en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Este hecho dejó como víctimas fatales a dos hombres y a una mujer, quienes, al parecer, estaban relacionados con la estructura criminal ‘los Costeños’.

Sobre el homicidio múltiple, la Policía comunicó que se investigaba en el marco de las disputas entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’, aunque no descartaban fracturas internas dentro de ‘los Costeños’.