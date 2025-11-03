En el marco del Plan Cazador, el Gaula de la Policía en el departamento del Atlántico logró la captura por orden judicial de Roger Ismael Zambrano Solano, conocido como alias Roger, señalado de pertenecer al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Pepes’ y de participar en la extorsión a comerciantes en municipios del departamento.

El procedimiento se realizó en el municipio de Soledad, donde las autoridades detuvieron a Zambrano Solano, a quien responsabilizan de ser el encargado de recibir el dinero producto de las amenazas impuestas a comerciantes de Baranoa y Sabanagrande.

Según la investigación por parte de las autoridades, la estructura habría logrado recaudar más de 70 millones de pesos mediante estas actividades extorsivas.

Durante la diligencia también fue incautado un teléfono celular, que, según las autoridades, habría sido utilizado para coordinar los cobros y las exigencias económicas contra las víctimas.

El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.

Ante el Juzgado 9 Penal Municipal de Barranquilla con función de Control de Garantías, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, mientras que las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento quedaron reprogramadas para el próximo 11 de noviembre de 2025.

Con esta acción, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra los grupos delincuenciales que afectan la tranquilidad y el desarrollo económico de los atlanticenses, manifiesta el señor Coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento de Policía Atlántico.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea gratuita 165, disponible las 24 horas del día, donde profesionales del GAULA brindarán atención inmediata y bajo absoluta reserva.