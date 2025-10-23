En la mañana del pasado miércoles 22 de octubre un hombre murió en un centro asistencial de Barranquilla tras ser atacado hace cinco días.

La víctima fue identificada como Jesús David Pavía Díaz, quien luchaba por su vida, luego de sufrir un ataque a bala en vía pública por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El atentado se registró a las 4:20 de la tarde del 18 de octubre de 2025, en la carrera 3A con calle 55B, barrio Santo Domingo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima se encontraba caminando en la vía cuando dos sujetos, que se movilizaban en una motocicleta de color negra, lo abordaron. El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido, para luego huir con rumbo desconocido.

En medio de la emergencia, Pavía Díaz fue trasladado inicialmente a la Clínica San Ignacio y posteriormente remitido al nuevo Hospital General de Barranquilla, debido a la gravedad de sus lesiones. Los médicos confirmaron que presentaba dos heridas de bala en el rostro, una en el abdomen y otra en una de sus piernas.

Pese a los esfuerzos del personal médico, su estado se complicó y finalmente se produjo su fallecimiento a las 11:15 de la mañana del 22 de octubre, según informó el personal galeno de turno.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el hecho, y las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el sector.