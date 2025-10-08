El pasado 30 de septiembre en horas de la mañana, un hombre de 40 años, identificado como Juan Manuel Otero Redondo y conocido con el alias de ‘Shakira’, resultó gravemente herido al ser interceptado por sujetos en moto recibiendo un disparo en la cabeza cuando transitaba por la calle 28 con carrera 15A, en el barrio Santa Elena del Municipio de Baranoa.

De acuerdo a fuentes policiales, la víctima tenía antecedentes relacionados con el consumo y venta de estupefacientes.

Tras el atentado, Otero Redondo fue trasladado a la Clínica Reina Catalina, donde permaneció nueve días en el centro asistencial con un pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos de los médicos y especialistas para mantener con vida a Otero, las graves heridas provocadas por el impacto de bala en la cabeza le causaron la muerte este miércoles 8 de octubre.

El cuerpo sin vida de ‘Shakira’ ya fue entregado a sus familiares que en medio del dolor, le darán cristiana sepultura.

Baranoa se mantiene en alerta y vigilancia constante, ya que esta sería la tercera víctima fatal por ataque de bala en las últimas semanas.

Unidades de la Policía Nacional, junto con la Sijín y Sipol del Departamento de Policía Atlántico, avanzan las investigaciones para capturar a los responsables y esclarecer los hechos.