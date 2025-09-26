En una operación liderada por el Grupo Gaula de la Policía Nacional fueron capturadas once personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Costeños’. Los operativos se realizaron en varios sectores de Barranquilla y Soledad, y permitieron, además, la incautación de armas, municiones, estupefacientes y equipos de comunicación.

Las acciones policiales se desplegaron en los barrios Simón Bolívar, Normandía, Las Moras, Villa Estadio y Nuevo Horizonte, logrando la captura de 11 personas —nueve por orden judicial y dos en flagrancia—, así como la imputación de dos individuos más.

Entre los notificados se encuentra Jesús Armando Olivares Guzmán, alias El Bebo, identificado como el cabecilla de la estructura, quien operaba desde el centro penitenciario de La Dorada, Caldas, utilizando videollamadas para coordinar las extorsiones.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Los Costeños’ intimidaban a comerciantes del municipio de Soledad, exigiendo pagos mensuales que oscilaban entre los $50.000 y $150.000. Para presionar a sus víctimas, ordenaban disparos contra establecimientos comerciales y lanzaban amenazas directas. Se estima que las rentas criminales del grupo alcanzaban los 75 millones de pesos mensuales.

Esta organización mantenía injerencia en sectores como Villa Estadio, Las Moras, Los Cedros, Los Almendros, Los Robles, 7 de Abril, Ciudadela y Nueva Esperanza.

Durante las diligencias de registro y allanamiento fueron incautados un revólver, un arma traumática tipo pistola, seis cartuchos, un cartucho traumático, ocho teléfonos celulares y 80 gramos de marihuana.

Los detenidos son señalados de cometer delitos como extorsión agravada, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, violencia contra servidor público y tráfico de estupefacientes.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó: “Este golpe a la criminalidad demuestra nuestro compromiso para proteger a comerciantes y a la ciudadanía frente a las economías ilegales que afectan la tranquilidad de la comunidad. Invitamos a denunciar cualquier hecho delictivo a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o a la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva de la información”.