Hasta el Nuevo Hospital Barranquilla fue trasladada en la noche de este miércoles 24 de septiembre Benedicta Yiribe Figueroa Córdoba, una mujer de 48 años de edad que resultó herida a bala en un inmueble localizado en el barrio Chiquinquirá, en la localidad Suroriente de esta capital.

Las autoridades señalaron que hacia las 8:15 de la noche pistoleros en moto se acercaron hasta la calle 46 con carrera 27 y allí, sorpresivamente, dispararon contra la mujer que permanecía sentada en la terraza de una vivienda.

Tras el atentado, Figueroa Córdoba fue auxiliada por allegados y trasladada al Nuevo Hospital Barranquilla, en donde se reportó una condición “estable”, pese a los impactos recibidos.

Entretanto, en una rápida reacción policial se confirmó la detención de Manuel Enrique González Silva, de solo 18 años de edad, como uno de los presuntos responsables del atentado contra la mujer. Este joven tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, aparentemente usado para cometer el atentado.

Hasta el momento las autoridades no han entregado una hipótesis sobre el hecho. No obstante, fuentes judiciales señalaron que se indaga sobre un posible caso de extorsión luego de que allegados de la víctima indicaran que desde hace algún tiempo han sido intimidados con el pago de cuotas extorsivas por un negocio de comidas rápidas que funciona en la vivienda donde fue atacada la mujer.

Es preciso anotar que el pasado fin de semana el director nacional del Gaula de la Policía, coronel Edgar Correa, y autoridades locales visitaron diferentes sectores del Suroriente de la ciudad con la finalidad de prevenir el delito de extorsión.

Además se visitaron establecimientos comerciales, algunos de los cuales que habían cerrado, pero que reabrieron con acompañamiento del Gaula.