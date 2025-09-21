La Policía Nacional dispondrá de más de 1.600 uniformados en el marco de esta celebración, con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, en calles, escenarios públicos, centros comerciales, parques, piscinas, balnearios y en los distintos lugares que para esta celebración suelen presentar concentraciones masivas de ciudadanos, los uniformados estarán presentes para garantizar la convivencia e interactuar con la comunidad para atender cualquier requerimiento.

El Departamento de Policía Atlántico les desea un feliz “Día de Amor y Amistad” lleno de amor y tranquilidad. Invitamos a los ciudadanos a vivir esta fecha con la alegría que nos caracteriza y a dejar de lado cualquier actitud o acción que pueda afectar la seguridad y la convivencia.

Recomendaciones:

Cuide sus pertenencias, especialmente en lugares de concentración de personas como centros comerciales, parques, balnearios o restaurantes.

Tenga en cuenta que estas fechas especiales hay bastante movimiento de dinero por motivo de compras en todo el sector comercio, adopte las medidas de autoprotección necesarias.

Sea tolerante, evite riñas y comportamientos contrarios a la convivencia que afecten a sus vecinos o semejantes.

Si va a salir deje su residencia bajo el cuidado o recomendada a una persona de confianza.

Si va a viajar, no deje mascotas solas en casa, ya que pueden alertar a los delincuentes.

Es vital haber hecho la revisión técnico-mecánica de su vehículo, antes de haber emprendido el viaje, es decir, líquidos, frenos y estado de las llantas.

No tenga afán de llegar. Respete siempre las señales y las normas de tránsito.

Mientras conduce no use elementos distractores, como celulares, tablets, radios, pantallas, etc.

Antes de emprender el viaje, trate de verificar el estado de la vía que tomará a través de aplicaciones o marcando al #767, donde igualmente podrá solicitar asistencia.

Si va a consumir licor, hágalo con moderación y en lugares de su entera confianza. Desconfíe de bebidas con precios más bajos de los que regularmente se encuentran en el mercado.

Si necesita ayuda o denunciar cualquier actividad delictiva o sospechosa, llame a la línea gratuita 123.*

*Con información de la Policía del Atlántico