La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre de 40 años, que es señalado de haber abusado sexualmente de tres sobrinas de su compañera sentimental. En ese sentido, le fueron imputados los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, ambas conductas agravadas.

El hecho se habría registrado en el municipio de Malambo, Atlántico, desde 2019 cuando las víctimas tenían 7, 9 y 12 años y se extendieron hasta 2022.

Según el comunicado de las autoridades, el procesado aprovechaba los momentos a solas con las víctimas para acosarlas sexualmente y, en algunas ocasiones, acceder carnalmente a la niña mayor.

El tío político de las víctimas fue capturado por orden judicial el pasado 9 de septiembre en el barrio Villa Rica 2, en Malambo, por uniformados de la Policía Nacional.

En las audiencias preliminares, el hombre no aceptó su responsabilidad en los cargos imputados y, por disposición judicial la medida de aseguramiento será cumplida en un centro carcelario.