Todo estaba listo para que este domingo 24 de agosto se presentara el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación, proceso en el que el ente investigador abre la posibilidad para que 4.000 personas de todo el territorio nacional hagan parte de esta entidad con empleos de cualquier nivel jerárquico y denominación, así como funciones relacionadas con el ejercicio de la acción y el proceso penal a cargo de la entidad.

Sin embargo, por decisión del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, en cabeza de la togada Amalia Rondón Bohórquez, se decidió suspender provisionalmente el concurso en las 32 capitales del país, mientras la representante del despacho estudiaba una tutela interpuesta por un ciudadano que aspiró a entrar en el concurso, pero su acceso fue denegado por no cumplir con los requisitos exigidos.

En la solicitud del tutelante se exigía “el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad, petición, seguridad social, mínimo vital, debido proceso, igualdad y trabajo”.

Pero, ahora, esta historia da un giro al detectarse que la medida provisional de suspensión del concurso, al parecer, fue decidida directamente por propia la juez Rondón Bohórquez y no fue una exigencia del tutelante, quien solo habría pedido ser tenido en cuenta para una vacante.

¿El motivo? Todo parece indicar que la juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla estaría aplicando al mismo concurso de la Fiscalía, en el que hoy hay al menos 98.000 aspirantes. La togada pretendería ganarse un cupo como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito.

Así lo detalló Alejandro Giraldo, director ejecutivo de la Fiscalía, en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo este miércoles 20 de agosto, en referencia al caso en que la funcionaria habría actuado como juez y parte.

“La juez novena laboral del circuito de Barranquilla adopta una decisión sin ni siquiera notificarle a la Fiscalía de la Tutela y, como medida cautelar que no fue pedida dentro de la tutela, toma una medida cautelar de oficio, suspende el concurso en todo el territorio nacional”, advirtió el funcionario.

“A todas luces una decisión desproporcionada que ni siquiera el actor la pidió. El actor lo único que pedía era que lo dejaran participar en el concurso”, detalló Giraldo.

Este luego descubrió que “revisando la información de la juez que toma la decisión encontramos que es una persona que se inscribió al concurso de la Fiscalía para ser fiscal, para concursar por el cargo de fiscal ante el tribunal. Ahora, ese cargo de fiscal ante el tribunal exige una experiencia de 120 meses, es decir, 10 años de experiencia como profesional”.

Agregó que en la revisión a los documentos aportados por la juez “se encuentra que solamente se demuestran 118 meses de experiencia, es decir le hacen falta dos meses para poder participar en el concurso razón por la cual es inadmitida también para el concurso”.

“Ella presenta su reclamación alegando que ha presentado unos certificados de unos cargos que también ha ocupado dentro de la rama jurisdiccional, pero a la revisión de esos documentos se encuentra que ella se desempeña como auxiliar judicial en la rama judicial desde el año 2017 hasta el año 2019. Y dentro de ese periodo tiene unos encargos a otras posiciones como asesora, abogada asesora o como juez en algunos casos y pretende que ese tiempo que ha estado en el cargo se le compute también a la experiencia. Es decir, que en un año se le cuenten dos años porque estaba de auxiliar y además en el cargo dado. Entonces, se confirma la decisión de que no cumple con los requisitos, que solamente se puede contar un año de experiencia en un año, no es por posición que ella ha tenido”, explicó el funcionario.

Por otro lado, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico asumió el conocimiento frente al caso de la Juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla. Una magistrada de esta dependencia decidirá si hay apertura formal de investigación disciplinaria.

Al final se espera la confirmación del ente investigador si el cronograma continúa como estaba previsto y las pruebas se hacen este domingo 24 de agosto.