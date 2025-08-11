Las autoridades confirmaron en la mañana de este lunes 11 de agosto el deceso de Lina María Zuluaga Henao, de 45 años de edad, vecina del conjunto residencial Flores del Recreo que había resultado afectada en la grave conflagración que se registró en este lugar el pasado domingo 20 de julio.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la mujer permanecía internada en la Clínica San Martín desde la fecha del suceso y hacia las 7:30 de la mañana se confirmó su muerte. Aparentemente, Zuluaga Henao había sufrido quemaduras en diferentes partes del cuerpo y, según el parte médico, murió por esta causa.

Zuluaga Henao es la quinta víctima mortal de este hecho que generó una emergencia general en la unidad residencial que hoy permanece sin habitar por posibles daños estructurales que hoy son revisados.

Cabe recordar que el pasado 29 de julio se confirmó el deceso de la profesora Kira Molina Romero, residente en el conjunto y quien también había resultado con graves quemaduras en su cuerpo.

La mujer laboraba en la IEDT Meira del Mar, centro educativo que en su momento lamentó el deceso de su colaboradora: “Con amor y gratitud recordaremos tu paso por nuestra institución, tu alegría, disposición y entrega”.