Un accidente de tránsito registrado en la vía que conecta a Galapa con Baranoa dejó como saldo ocho personas heridas. El hecho ocurrió cuando una buseta de servicio público de la empresa Expreso del Atlántico, que cubría la ruta Barranquilla – Sabanalarga, se volcó a un costado de la carretera.

Lea también: Hallan cuerpo sin vida en la glorieta de la 17, a la salida de Barranquilla

En el vehículo viajaban 25 pasajeros; ocho de ellos resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a centros asistenciales por ambulancias de Cambell, Reina Catalina (Baranoa) y Altos de San Vicente.

Según versiones de testigos, el conductor habría intentado evitar chocar contra una motocicleta que redujo bruscamente la velocidad al pasar por otro accidente que ya se encontraba en el sector. Esta maniobra habría provocado la pérdida de control y el posterior volcamiento del automotor.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las responsabilidades y recomiendan a los conductores extremar precauciones en la zona.