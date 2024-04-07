La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó en la mañana de este domingo 7 de abril la identidad del hombre asesinado a balazos en la noche anterior sobre un bulevar del complejo habitacional Alameda del Río.

Se trataba de Gustavo Adolfo Pérez Rebolledo, de 26 años de edad y supuesto integrante de la estructura criminal ‘los Pepes’, cuyo jefe es el conocido Digno Palomino Rodríguez.

Cabe recordar que pistoleros en moto acabaron con la vida de Pérez Rebolledo cuando este se transportaba en una moto de alto cilindraje frente a uno de los conjuntos de la zona.

Los pistoleros le habrían disparado desde otro vehículo similar en movimiento y la reacción de la víctima fue lanzarse de su moto para intentar correr por un sendero peatonal del bulevar. Sin embargo, en su trayectoria cayó al piso, ya lesionado, y allí fue rematado por el criminal.

Sobre Pérez Rebolledo también se ventiló que había sido capturado el 17 de enero de este mismo año por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones, así como porte de estupefacientes.

Además, según la Policía, tenía anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y lesiones personales.

Esto coincidiría con la versión que trascendió en redes sociales de que la víctima fatal era un hombre vinculado a la estructura delincuencial ‘Los Pepes’ y que, supuestamente, estuvo ligado al crimen de padre de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, jefe de los Costeños, ocurrido el año anterior.