Pistoleros en moto acabaron con la vida de un hombre sobre el bulevar principal del complejo habitacional Alameda del Río, frente a la Avenida Circunvalar de Barranquilla, en la noche de este sábado 6 de abril.

Testimonios de vecinos del sector coinciden en que dos hombres que se movilizaban en una moto de color blanco abrieron fuego contra la humanidad de la persona que caminaba sobre la vía pública, frente al conjunto residencial Alondra, en la zona.

Sin embargo, otras personas mencionaron que la víctima también se desplazaba en una moto y los pistoleros le dispararon desde otro vehículo similar en movimiento.

Lo que sí es verdad es que el cuerpo de la persona quedó tendido sobre la arena de la zona usada como área común de los conjuntos residenciales del sector.

EL HERALDO consultó a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre el particular, pero, hasta el momento, no se tiene información de la identidad ni de los móviles de este hecho de sangre.

