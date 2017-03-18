El hombre cuyo cuerpo decapitado fue encontrado la tarde del jueves, en la calle 4 con carrera 49 del barrio Bendición de Dios, fue identificado en Medicina Legal por familiares como Rody Alberto Campo Guerrero, de 30 años.

De acuerdo con tíos y primos del fallecido, Rody vivía con su mamá Griselda Guerrero Utria en el barrio Rebolo, en la calle 11 con carrera 34. Estuvo seis años en prisión por porte ilegal de armas de fuego, salió hace cuatro meses de la cárcel Modelo y deja una niña de 10 años.

'El pantalón que llevaba era nuevo, los zapatos eran sus favoritos, al igual que la camiseta', afirmó una prima del fallecido, en las afueras de la residencia en Rebolo.

Rody Alberto Campo Guerrero, decapitado.

Los familiares de Campo Guerrero acudieron al instituto de Medicina Legal, una vez revisaron los registros de la prensa del viernes e identificaron las prendas de vestir con las que salió el jueves de su casa. Un tío reconoció el tatuaje que tenía en su pierna derecha, que ilustraba el nombre de su madre con una espada y una iguana.

Hallazgo

El macabro hallazgo se dio a la 1:15 de la tarde. Investigadores de la Policía se toparon, como ha sucedido en pesquisas anteriores en la Bendición de Dios, con una ‘ley del silencio’. Pero partiendo de algunas evidencias, manejaron una primera hipótesis de que Rody lo mataron en una casucha con puerta de salida hacia el punto donde fue encontrado. La escena del crimen refleja, por el rastro de sangre, que el cadáver lo sacaron de una vivienda deshabitada y, al parecer, ya estaba decapitado. Este el caso número 16 de personas descuartizadas o decapitadas desde 2011 en el área metropolitana.

Hechos

Según allegados, el exconvicto salió de la casa cerca de las 11:30 a.m., luego de que un 'conocido' llegara a buscarlo para que lo acompañara a cobrar un dinero a la Bendición de Dios que le adeudaban. Antes de partir, según la familia, a Rody le advirtieron que era peligroso, pero aun así este decidió asistir.

Campo Guerrero es el segundo de cinco hermanos, estudió hasta los primeros años de bachillerato en un colegio de Rebolo y en los últimos meses se dedicaba a vender comida en la casa con su mamá. Algunos familiares manifestaron que discutió con su madre antes de salir el jueves y que 'a veces hablaba incoherencias'.

Hipótesis. El coronel José Luis Palomino, subcomandante de la Policía Metropolitana, afirmó que la institución maneja la hipótesis de que dos hombres se llevaron a Campo Guerrero de Rebolo al barrio Villanueva, y en este sector le quitaron la vida, generándole la mutilación.

'Estaba proliferando nombres de delincuentes, dos sujetos lo montan en una moto y se lo llevan a la Bendición de Dios', indicó.