El recuerdo del astrólogo y vidente Walter Mercado continúa vivo a través de sus sobrinas, quienes día a día mantienen su tradición de compartir mensajes y predicciones para cada signo zodiacal.
Los números de la suerte del miércoles 27 de agosto para los signos del zodiaco, según Walter Mercado
En esta ocasión, además de orientar sobre temas de salud, amor y trabajo, también revelaron los números de la suerte que podrían convertirse en aliados para quienes buscan ganar en juegos de azar como la lotería.
Aries
Un llamado a no descuidar la salud y mantener disciplina en tratamientos o dietas. Números: 15, 10, 31.
Tauro
El amor toca la puerta con nuevas oportunidades. Números: 1, 29, 4.
Géminis
La vida sentimental dará una sorpresa inesperada. Números: 8, 32, 48.
Cáncer
Medir las palabras evitará conflictos innecesarios. Números: 9, 5, 17.
Leo
El equilibrio entre trabajo y ocio será clave. Números: 31, 19, 11.
Virgo
Buen momento para aportar a causas sociales y solidarias. Números: 14, 17, 3.
Libra
Abrirse a nuevas conexiones renovará su energía. Números: 12, 6, 44.
Escorpio
Los desacuerdos en el amor podrán resolverse con diálogo. Números: 19, 27, 25.
Sagitario
Tomar distancia en momentos de tristeza facilitará mejores decisiones. Números: 29, 13, 31.
Capricornio
La suerte lo acompaña, aunque conviene estar alerta a su entorno. Números: 15, 12, 5.
Acuario
La solidaridad con los más pequeños traerá alegrías duraderas. Números: 23, 11, 20.
Piscis
Arriesgarse en lo laboral o empresarial puede traer recompensas. Números: 50, 8, 44.