El recuerdo del astrólogo y vidente Walter Mercado continúa vivo a través de sus sobrinas, quienes día a día mantienen su tradición de compartir mensajes y predicciones para cada signo zodiacal.

En esta ocasión, además de orientar sobre temas de salud, amor y trabajo, también revelaron los números de la suerte que podrían convertirse en aliados para quienes buscan ganar en juegos de azar como la lotería.

Aries

Un llamado a no descuidar la salud y mantener disciplina en tratamientos o dietas. Números: 15, 10, 31.

Tauro

El amor toca la puerta con nuevas oportunidades. Números: 1, 29, 4.

Géminis

La vida sentimental dará una sorpresa inesperada. Números: 8, 32, 48.

Cáncer

Medir las palabras evitará conflictos innecesarios. Números: 9, 5, 17.

Leo

El equilibrio entre trabajo y ocio será clave. Números: 31, 19, 11.

Virgo

Buen momento para aportar a causas sociales y solidarias. Números: 14, 17, 3.

Libra

Abrirse a nuevas conexiones renovará su energía. Números: 12, 6, 44.

Escorpio

Los desacuerdos en el amor podrán resolverse con diálogo. Números: 19, 27, 25.

Sagitario

Tomar distancia en momentos de tristeza facilitará mejores decisiones. Números: 29, 13, 31.

Capricornio

La suerte lo acompaña, aunque conviene estar alerta a su entorno. Números: 15, 12, 5.

Acuario

La solidaridad con los más pequeños traerá alegrías duraderas. Números: 23, 11, 20.

Piscis

Arriesgarse en lo laboral o empresarial puede traer recompensas. Números: 50, 8, 44.