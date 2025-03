La nueva versión de la exitosa telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ mantiene pegados a los televidentes en las noches del Canal Caracol y uno de los actores más destacados es sin duda el argentino Juan Guilera.

El actor hizo una revelación que pocos sabían en el programa ‘La sala de Laura Acuña’: se arrepintió de casarse a solo días de la boda cuando apenas tenía 25 años y pese a que estaba profundamente enamorado.

El argentino se comprometió con la también actriz Paula Morales y todo marchaba aparentemente de la mejor manera, tanto que todo estaba casi listo para darse el “sí acepto” en la ceremonia. Sin embargo, a medida que se acercaba el gran día los cuestionamientos surgían.

“Estaba muy enamorado, pero no estaba listo. A esa edad, a los 25, no estaba preparado para ser padre de familia. Aunque el niño no era mío, sabía que ella quería tener otro hijo pronto, y yo sentía que me faltaba mucho por vivir. A la vez, estaba profundamente enamorado”, dijo en el programa.

El punto de inflexión fue durante un viaje a Venezuela, hasta donde viajó para grabar una película. Luego de terminar el rodaje fue invitado a viajar unos días más en la paradisiaca y muy turística isla Margarita. Esto no cayó muy bien a su prometida uruguaya.

“Cuando le dije que me quedaba unos días más, me respondió: ‘¿Vos me estás jodiendo?’. Estábamos a días de casarnos, y eso dejó claro que mi compromiso no estaba al 100 %”, rememoró.

Tras esto la relación pasó por un momento complicado que los hizo replantearse varias cosas como si debían seguir juntos. Y después de una muy honesta conversación ambos decidieron ponerle fin a su amorío y así desmoronaba la idea del matrimonio que nunca se dio.

Hoy, más de una década después, Juan Guilera siente que fue la mejor decisión que pudo tomar, el no acceder a casarse solo por mantener las cosas como estaban y complacer al resto de la familia. “Si no lo sentís, no es por ahí”, sostuvo en la entrevista con Laura Acuña.