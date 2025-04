La reconocida actriz Lina Fernanda González Tejeiro reveló que su mamá la quería ennoviar con el actor argentino Juan Manuel Guilera, protagonista de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

La villavicense reveló en una reciente entrevista que su familia le decía que Guilera era el hombre ideal para ella. “Te mereces un extranjero”, le habría dicho su mamá en reiteradas ocasiones.

La actriz se ha ganado el cariño de los colombianos desde su aparición como Samantha Pava en la gran telenovela ‘Padres e hijos’, así como en sus destacados papeles en ‘A corazón abierto’, ‘Venganza’, ‘La ley del corazón’, y por supuesto ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

En esta última, Lina Tejeiro, como Rosmery Peláez Ortiz, compartió set de grabación y escenas románticas con el actor Juan Guilera, quien tiene un gran atractivo físico, mostrando una fuerte conexión entre ambos.

En entrevista con La Kalle, la actriz habló de cómo su familia, amigos cercanos e incluso personas del set le decían que podía trascender al plano real una relación amorosa con el actor argentino.

Lina aseguró que estaba un poco nerviosa de trabajar con Guilera, ya que no lo conocía de antes y no sabía si habría química entre ambos para actuar y sacar el papel adelante. Indicó que las primeras escenas las hizo junto al actor Variel Sánchez, y un mes después fue que llegó el argentino a trabajar con ella.

“Yo tenía mucha química con Variel, todo el inicio de rodaje fue con él y nos conocemos hace muchos años. Juan entró un mes después y tenía miedo que al aire se notara los nervios”, aseguró al medio antes mencionado.

Asimismo, señaló que después de ver las escenas junto al argentino pensó que podían tener una relación amorosa fuera de las pantallas. “Ahora me veo con Andrés (el personaje de Juan Guilera) y digo: ‘deberíamos ser novios en la vida real’”, contó la villavicense.

Sobre las expectativas de su familia con el actor, Lina contó: “Mi familia y la gente de mi entorno tenía muchas expectativas porque él entró estando soltero y todos me decían: ‘ese es, ese papacito, te va a encantar, es que tú te mereces un extranjero y te vas a enamorar con ese acento’”.

Sin embargo, Tejeiro reveló que solo su mejor amiga no quería que ella entablara un noviazgo con Juan, pues conocía perfectamente que no era su tipo de hombre, a pesar de ser físicamente atractivo.

“Mi mejor amiga ya había trabajado con él, lo conocía y me dijo: ‘Sí, es guapísimo, es bellísimo, es divertidísimo, pero no es tu tipo’. Era la única que me decía que no, pero mi familia, mi mamá, todo el mundo, decía que sí, y fue un mes de suspenso en el que todos me preguntaban que si ya había grabado con él y si ya me había besado con él”, agregó a La Kalle.

Finalmente, la actriz aseguró que después de compartir varios momentos con el argentino se dio cuenta que no había compatibilidad amorosa entre ambos, pues no compartían los mismos gustos e iban por caminos diferentes, sin embargo sí había una linda amistad.