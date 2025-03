La actriz y cantante Michelle Guty en sus redes sociales siempre está mostrando cómo es su rutina cada día, y publicó un video en el cual destaca cómo despide a su esposo Marcelo Cezán, quien es presentador ‘La casa de los famosos Colombia’.

Muere el artista jamaiquino Calvin ‘Cocoa Tea’ Scott a los 65 años

Así fue el beso que se dieron Karina García y Lady Tabares en ‘La casa de los famosos’

Juanpis González eligió al cantante más “manteco” de Colombia: ¿Jessi Uribe o Yeison Jiménez?

En el clip audiovisual se muestra cuando Guty está el pasado domingo 9 de marzo, en su casa junto a su hijo. Marcelo se ve a lo lejos cuando sale al Canal RCN para trabajar como host del reality.

Ella recibió muchos mensajes de sus seguidores en los cuales la felicitaban por su descanso en casa, pero hubo otros en los que le criticaban su apariencia.

Hallan sin vida a Julie Lexie, influencer y modelo que había sido reportada como desaparecida

“No sé, tú te ves tan desarreglada para él y tienes un carácter muy extraño”, fue uno de los comentarios que recibió, y por el cual hizo un video en TikTok explicando la situación.

“Pues a mí me encanta estar desarreglada un domingo, amo, soy feliz estando desarreglada, viendo a mi marido y durmiendo a mi hijo porque desde el 1 de enero yo he tenido trabajo sin parar. De lunes a sábado y me produzco, cuando me tengo que producir, ponerme la pestaña, el maquillaje, el tacón y toda la vaina para lo que tengo que hacer, pero no voy a estar arreglada todo el tiempo”, contestó.

Asimismo, rechazó ese tipo de comentarios porque aclaró que con Marcelo se lleva muy bien y no tiene que cambiar su forma de vestir para que él la ame tal cual y como es.

“La ropa más chévere que yo tengo se llama curiosidad y mi esposo sabe con qué se casó, si no, no llevaríamos casi 14 años juntos y se casó por lo que tengo adentro del corazón, adentro de la cabeza y si hablamos de lo superficial, también dentro de la pijama”, dijo.

Además, también manifestó: “Menos mal no me casé contigo porque ese carácter extraño, a mi marido le fascina”.