El conmovedor mensaje de Juanes sobre su lucha contra la depresión

La industria del entretenimiento puede ser altamente competitiva y demandante. Las expectativas de éxito, la crítica constante y la necesidad de mantener una imagen pública pueden generar estrés y ansiedad.

En un escrito publicado a través de 3 imágenes en su Instagram, el cantautor, confesó que pasaron muchos años para revelar lo que ahora ya todos empiezan a conocer.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”.

Para esas cuatro líneas con las que inició la publicación, tuvo que dejar esperar cuatro años, relatando que todos los seres humanos lidian con problemáticas internas que quizá muchos desconocen.

“Una cosa es clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero. Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto, que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese o aquello, tampoco somos felices”.

Concentrarse en el presente y disfrutar el proceso permite apreciar las pequeñas alegrías y placeres que ocurren en la cotidianidad y el paisa hizo énfasis en esta reflexión.

“Seré feliz cuando me compre tal cosa, feliz cuando me vaya de viaje a tal parte, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando me gradúe de la universidad, cuando consiga el trabajo soñado, cuando, cuando, cuando. Y así se nos va la vida entera, trabajando para conseguir eso que tanto soñamos, pero olvidando disfrutar el proceso”