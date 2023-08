Martha Isabel Bolaños confirma que no estará en la serie de ‘Betty, la fea’

Recientemente, en una entrevista con el programa 'Lo Sé Todo', Martha Isabel Bolaños habló sobre cómo recibió la noticia de que no iba a ser parte de la nueva temporada de la telenovela.

“Hace un año, cuando comenzaron el proyecto, mi mánager me dijo que iban a comenzar y yo no iba a estar, entonces pues no me afectó en lo más mínimo”, dijo la actriz, quien también ha participado en producciones como ‘El inútil’, ‘La tormenta’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Doña Bárbara’ y ‘Sin senos no hay paraíso’.