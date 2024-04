Por esta razón Luisa Fernanda W rechazó ir a La casa de los famosos

“Decidí no ir porque tengo los niños muy chiquitos, son muchos meses, la verdad es que no me sentía como muy tranquila yéndome a un reality de este tipo”, describió.

Asimismo, señaló entre risas que consideraba que a ese reality van los solteros. En el carro donde se trasladaba la influencer, también estaba su pareja el cantante Pipe Bueno, quien respondió que los podían llevar a los dos.

Mientras eso pasa, Luisa posteó una historia donde estaban apoyando a su cuñado Miguel Bueno, quien está entre los ocho participantes que se encuentran en la espera de ser escogidos para formar parte de La casa de los famosos.