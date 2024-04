Esta es la historia de Sebastián Marino, juez del ‘Desafío XX’

“Yo participé de ‘Expedición Róbinson’ y un año después fui al mismo lugar, en Panamá, donde se había grabado el programa donde participé, con la sorpresa que la productora que hizo el mío estaba haciendo el de Colombia y el de Portugal”, contó.

Continuó: “Yo llegué ahí con mi mochilita, porque estaba en un año sabático, y los colombianos y los portugueses comenzaron a saludarme con mucha familiaridad. Me conocían porque habían visto el programa que gané, la productora para venderles el formato les mostró ese programa, entonces me sentí en casa y empecé a parchar y andar con ellos, tuve un romance con una de la producción y como todos los extranjeros la vine a visitar a Colombia y aquí me quedé”.