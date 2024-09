El pasado viernes 27 de septiembre se conoció el ganador de El Desafío XX, quien fue Kevyn Rúa junto a su dupla Guajira, del equipo Pibe. Se llevó el jugoso premio de 1.200 millones de pesos y su nombre plasmado en la copa.

Fue una final de fuerza, resistencia y mucho estrés, pues al principio estuvo punteando la otra pareja finalista conformada por Darlyn y Sensei, del equipo Tino. Y aunque nada está definido hasta el final, por minutos se definió el ganador.

Por primera vez en el reality contaban con la presencia de las familias y amigos de los concursantes, quienes estuvieron alentándolos en toda la competencia final.

Uno de los que se desesperó para que su dupla ganara fue el exfutbolista Tino Asprilla, que en cada momento estuvo dirigiendo su camino. Sin embargo, al ser consultado que si quería ser el ganador de El Desafío y cobrar el dinero, contestó con su gran sentido del humor que lo caracteriza.

¿Le gustaría al Tino Asprilla ganarse el premio mayor de El Desafío XX?

Y es que el Tino junto a Carlos Valderrama fueron los coaches del Ciclo Dorado y comandaron a los concursantes semifinalistas. Ya en la final el equipo de producción le preguntó si hubiese querido ganar el premio mayor a lo que respondió: “¿Para pagar más impuestos? Las huevas”, comentó riéndose.

Confirmó que no hubiese cobrado dinero a sus pupilos si ganaban el ‘Desafío’. “Lo más difícil es llegar a la final, no la pueden dejar pasar, deben recordar por qué están acá, qué hicieron bien o mal. Cuando uno es un fracasado en la vida, nadie habla de ti, cuando uno es alguien, se fijan en todos lo que haces, desde que tengo 16 años lo he vivido”, señaló el exfutbolista.

El nacido en Tuluá aceptó la solicitud de Caracol Televisión para estar en El Desafío 20 años, pues él había participado en ediciones anteriores. Se quedó en la ciudad de las cajas, en Tobías, Cundinamarca, acompañando a su equipo y luego los acompañó desde la distancia.