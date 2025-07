El fallecimiento de Shim Jaehyun, estrella del K-Pop y exintegrante del grupo F.ABLE, a sus 23 años, tiene conmocionado al mundo de la música surcoreana. El cantante padecía leucemia.

La noticia de su muerte comenzó a circular a través de personas cercanas al artista, pero luego fue confirmada por sus antiguos compañeros de grupo, a través de las redes sociales.

De acuerdo a información preliminar, Jaehyun falleció el pasado domingo 29 de junio pero el triste episodio fue dado a conocer tres días después en las plataformas de K-pop Koreaboo y Allkpop.

Por el momento no se tiene conocimiento de cuánto tiempo llevaba el joven padeciendo esta enfermedad, pues al parecer había decidido mantener su condición de salud en privado.

“Jaehyun, era demasiado tarde cuando me enteré de la noticia. Lamento mucho no haber podido seguir tu camino final. A veces me pregunto: ‘¿Y si te hubiera tratado mejor?’. Es una lástima. Espero que te olvides de tus preocupaciones y vivas con tranquilidad”, escribió su excompañero de banda, Hojun, a través de las redes sociales.

Shim debutó como vocalista de F.ABLE, grupo conformado también por Sihoon, Hojun, Jeong y Junhyoung, en junio de 2020. Entre los álbumes sencillos que los que el cantante se destacó se encuentran: “Cloud 9”, “Run Run Run” y “Burn It Up”.

En 2023, tres años después de haber iniciado su carrera en la banda, el sello Haeirum Entertainment anunció que F.ABLE haría un receso, sin embargo, terminó disolviéndose el siguiente año.