A pocas horas que se conozca el ganador de la edición de los 20 años de El Desafío XX, este viernes 27 de septiembre, le mostraremos los momentos con más tensión, los romances y las expulsiones que hubo este año.

Kevyn y Natalia

Uno de los amores que surgieron en el juego fue el de Kevyn y Natalia, que aunque actualmente no estén juntos, fue una tema de discordia en las redes sociales, pues él tenía una pareja sentimental antes de entrar al Desafío.

Sin embargo, en la pausa que tuvieron los participantes antes de la etapa dorada, los dos tuvieron un gran alejamiento, y no se hablaban como antes. Mientras que Natalia confesó que no le pareció la actitud de Kevyn fuera de la ciudad de las cajas, él no quiso hablar más nunca del tema.

Expulsión de Marlon

Las polémicas del Desafío XX del 2024 siguieron y fue con la expulsión de Marlon, que para muchos seguidores fue “injusta” y “dura”. Y es que antes de la prueba de Sentencia y Bienestar, Marlon sacó algo de su maleta, y la puso en su mesita de noche.

Sin embargo, cuando estaban terminando la prueba Andrea Serna les mostró en el video, que ella se había acercado a la casa de Beta para saber qué guardó Marlon. Su sorpresa fue que era una barra de proteína, que no la podía tener porque estaban en un ciclo que no tenían comida.

En ese momento Marlon se defendió y señaló que la barra pertenecía al ciclo anterior y que había informado a producción sobre su presencia, pero después de terminar la prueba y no antes. Por eso, fu expulsado.

El momento fue muy triste porque muchos lo consideraban un buen competidor. Luisa, su compañera de equipo y con quien tenía una relación sentimental, sufrió mucho su salida.

Expulsión de Beba

Otro de los momentos más épicos del reality, fue cuando expulsaron a la Beba, por romper las reglas, pues se quitó los guantes, que eran parte de un castigo. También se fue de Playa Baja donde se encontraba su equipo Alpha y subió hasta la casa morada y se durmió en el mueble.

Luego de eso, fue expulsada por la producción del Desafío y sus palabras al final generaron reacción en las redes sociales, porque indicó que para ella no era tan importante el programa.

Pero, eso quedó hasta ahí, y Caracol Televisión le dio una beca para que estudiara actuación.

Peleas en el equipo Gamma

Las peleas entre los equipos iban y venían, y más si estaban en ciclos son comer, como le pasó a Gamma. Alexander fue uno de los que se le fue señalado de machista por las mujeres del equipo por ciertos comentarios que él hacía.

Alejo soltó la cuerda

Cuando ya estaban a un paso de la semifinal, en el box amarillo se llevó una prueba, donde Kevyn, Francisco, Alejo y Santi, tuvieron dificultades para pasarla.

Al verse detenidos en el lugar sin avanzar, decidieron hacer una “alianza” para ayudarse a cruzar, sin embargo, cuando pasó Alejo y Kevyn, soltaron la cuerda con la que iban a pasar a Santi y Francisco.

Estos dos últimos competidores se quedaron y perdieron la prueba, dejando ese sin sabor de que no los ayudaron. Sin embargo, esta prueba era para poder ver a los familiares, cosa que no pudieron hacer ni Santi ni Francisco.

Asimismo, los romances que surgieron después de El Desafío fueron los de Renzo con Anamar y Darlyn con Kratos. Los televidentes esperan más detalles de los competidores al terminar el programa.