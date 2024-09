Batman, uno de los personajes de ficción más emblemáticos del mundo, se convirtió este jueves en el primer superhéroe en recibir una estrella en el legendario Paseo de la Fama de Hollywood.

“De todos los muchos personajes e historias que tengo el privilegio de contar, pocos han resistido la prueba del tiempo y han resistido con tanta dureza y poder como Batman, inspirando el futuro y la pasión que vemos en este universo”, celebró el editor y director creativo de DC Comics, Jim Lee, en un evento que honró el legado del superhéroe.

El nombre de Batman quedó inmortalizado en la estrella número 2.790, ubicada frente al Museo Guinness de los Récords Mundiales de Los Ángeles, arropado por una multitud de seguidores del superhéroe que nació en las caricaturas de cómics y que gracias a su popularidad fue reencarnado en pantalla por parte de actores como Adam West, Christian Bale o Robert Pattinson.

Durante la ceremonia se le otorgó también un título de los Récord Guinness al convertirse en el primer superhéroe con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Creado para DC Comics por Bob Kane con Bill Finger, Batman apareció por primera vez en 1939 y desde entonces el conocido como ‘Caballero de la Noche’ “ha sido un símbolo de determinación, coraje y justicia para generaciones durante más de 85 años”, indicó en un comunicado el sitio web del Paseo de la Fama.

Bajo una máscara con forma de murciélago, enfundado en un traje negro y gris y una larga capa negra, Batman es conocido en el mundo de los cómic por combatir el mal desde la oscuridad de la noche, acompañado en ocasiones de su fiel aliado Robin.

¿Cómo surguió?

El hombre murciélago, es el personaje más emblemático de DC Comics, junto con Superman.

El éxito alcanzado por Superman en Action Comics impulsó a los editores de DC Comics —que en ese entonces, 1939, constituía una división de National Publications— a crear nuevos superhéroes para sus libros de historietas. Como resultado, Bob Kane (1915-1998) creó un personaje llamado ‘The Bat-Man’. Su colaborador Bill Finger (1914-1974), a quien recurrió Kane para mostrarle su boceto original del personaje con la intención de pensar en más elementos para su diseño, comentó al respecto:

“[...Bob Kane] quiso que viera unos dibujos de un personaje llamado Batman. Fui a su casa, y me di cuenta que había dibujado un personaje muy similar a Superman, con una especie de medias de color rojo. No estoy seguro si usaba botas. No tenía guantes ni accesorios, solo contaba con una pequeña máscara, sujeta por una cuerda. Tenía también dos alas que sobresalían, simulando ser alas de murciélago. Y debajo tenía un gran logo que decía ‘BATMAN’”.

Finger sugirió cambiar la máscara por una capucha, dibujarle una capa en vez de alas, proporcionarle guantes y retirar las secciones rojas y brillantes del traje. Mientras Kane realizaba el diseño y concepto visual, Finger se encargaba de definir la personalidad, contexto e historia del personaje.

No obstante, Finger también sugirió varias cosas sobre el aspecto físico del personaje y su vestimenta.