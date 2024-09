El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha dejado entrever, tras un período de ausencia, detalles de lo que podría ser su nuevo proyecto discográfico, ‘Seco’, aunque no ha dado a conocer todavía la fecha de lanzamiento ni las composiciones que lo integran.

Arjona, que tuvo que suspender en 2023 su gira de conciertos ‘Blanco y Negro Tour’ debido a problemas en la espalda, sorprendió estos días a sus seguidores con la publicación en las redes sociales de un carrusel de fotografías y vídeos inéditos acompañados del mensaje “Despacio que hay prisa” y “Todo termina”.

Acompañando un video en blanco y negro de un niño que parece ser él mismo, el artista de 60 años escribe: “Para los que me conocen siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el SECO”.

Le puede interesar: Prohíben a Naomi Campbell dirigir organizaciones benéficas

El músico y también arreglista. actor y productor musical, “conocido por su estilo lírico único y sus profundas reflexiones sobre la vida y el amor, ha despertado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperaban su regreso con ansias”, señala este jueves en un comunicado su agencia de comunicación.

Arjona, que tuvo que someterse a una operación de espalda en 2023, ha vendido más de 80 millones de discos a lo largo de sus más de treinta años de trayectoria y es considerado uno de los artistas más exitosos de habla hispana.

Según Billboard Boxscore, hasta mediados de 2023 las giras de Arjona habían recaudado en total 154,6 millones de dólares y vendido dos millones de entradas, números que lo colocan como el décimo artista latino con las giras más lucrativas de todos los tiempos.

Hasta 2021, Arjona había publicado diecisiete álbumes de estudio, cuatro álbumes en directo y veintidós recopilaciones.

Es ganador de un Grammy al Mejor álbum pop latino (‘Adentro’) y un Grammy latino al Mejor álbum vocal pop masculino por el mismo trabajo, publicado en 2005.

¿Por qué lo operaron?

Se desconoce cuál fue el motivo exacto por el que el Arjona fue intervenido, no obstante, el traumatólogo Oswaldo Archila menciona que generalmente una cirugía de columna se indica cuando hay una afección anatómica que provoca algún tipo de compresión y/o inestabilidad a la médula espinal. El traumatólogo recalca que este tipo de lesión puede ser secundaria a un accidente, proceso degenerativo, infeccioso, etcétera.

Además, Archila comenta que la cirugía se indica cuando ya se han agotado otros tratamientos. Además, menciona que la principal causa para colocar sistemas (tornillos) es para dar estabilidad a la columna y proteger las estructuras nerviosas.

“Me operan… dos cirugías… Me ponen tornillos y al tercer día me levanto y luego se me formó un coágulo pulmonar que casi me cuesta el numerito”, relató el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en un video publicado a través de sus historias de Instagram.