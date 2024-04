Un ‘rescate imposible’ lleno de acción y hermandad

Cada vez que hay una nueva película sobre la guerra, escenas de acción y personajes entrañables es imposible no recordar grandes clásicos del cine de acción y esta cinta no es la excepción, pues es un homenaje a algunas de estas.

Al hacer la película, William Eubank y David Frigerio (coguionista) se inspiraron en estas de películas clásicas de acción, pero también estaban interesados en explorar los cambios y desafíos que trae consigo la naturaleza actual del combate, con la guerra ocurriendo cada vez más en los cielos o controlada de forma remota desde miles de kilómetros.

“Algunas de mis películas favoritas son películas de guerra, Black Hawk Down, American Sniper, Behind Enemy Lines, Apocalypse Now, Full Metal Jacket... Hay un montón de filmes que inspiraron a esta película, sin duda”, concluyó Frigerio.