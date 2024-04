“El concierto fue un homenaje por eso usé esa camisa”: Martín Elías Jr

Furor en redes sociales. Eso ha causado la presentación la noche del sábado 30 de marzo en Coveñas, Sucre, de Martín Elías Jr. en un concierto homenaje a su padre en el que debutó oficialmente en las tarimas.

Y es que más allá de lo musical, su presentación ha sido tendencia debido a una foto publicada por el joven de 16 años en el que imita una de las últimas fotos de su padre.

Una de las que comentó la imagen fue Dayana Jaimes, viuda del artista y madre de su segunda hija, Paula. La mujer indicó sentirse sorprendida por la idea de recrear ese momento tan triste.

“Casi me da algo cuando la vi. Y no se trata del tema musical porque ‘Martincito’ llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste me dejó con pelos de punta”, comentó en su cuenta de X.

Y ahora, luego de varios días, Martín Elías Jr. salió en sus redes sociales a responder a las críticas, entre esas a Dayana Jaimes, mencionando que el concierto fue un homenaje a su padre y que él prefiere recordarlo de manera feliz.

