Lo que debe saber sobre la intervención de la Supersalud a la EPS Sanitas

Ante el mar de dudas, el superintendente de salud Luis Carlos Leal, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalaron, durante una rueda de prensa, que esta decisión no afectará a los usuarios, ya que el funcionamiento de Sanitas y de la prepagada Colsanitas va a continuar.

Leal confirmó las medidas de posesión de bienes, haberes y negocios de Sanitas y la intervención forzosa administrativa durante un año.

"La EPS no cumplía con los requisitos de habilitación financiera frente al patrimonio adecuado y las famosas reservas técnicas y ha liderado las peticiones, quejas y reclamos que han venido aumentando, es decir que los usuarios no estaban satisfechos. Además, las deudas con los hospitales cerraron por encima de los $2 billones, lo que afecta la prestación de los servicios de salud", dijo el funcionario.

Este es un abecé sobre cómo seguirán funcionando los servicios prestados por la EPS Sanitas, de acuerdo con lo manifestado por las entidades estatales.

