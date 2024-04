EPS Sanitas será intervenida por la Superintendencia de Salud

"Este gobierno decide intervenir Sanitas, se cumple la promesa de la ex Ministra Corcho de llevar este sistema de salud a la quiebra. Como no tienen los votos en el Congreso para aprobar su nefasta reforma a la salud, ahora ahogan el sistema para quedarse con el chorro de recursos, para manejarlos a su antojo. A este Gobierno no le importan los pacientes, ni su acceso a medicamentos, citas ni tratamientos. Lo que le importa es tener la plata de su salud a disposición para hacer campaña, para reelegir a Petro en el 2026", manifestó.

Además, Paloma Valencia señaló que "la intervención de Sanitas no se hizo con una resolución impresa siquiera, la leyeron en un celular. Muestra el afán que llevaban de vengar lo que sucedió en la comisión séptima de senado donde definitivamente se va a hundir la reforma a la salud. Colombia empieza hoy a caminar un camino muy difícil del gobierno persiguiendo a sus opositores".

En su momento, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidiera a la Contraloría levantar el velo corporativo a la EPS Sanitas con el propósito de intervenir en los datos financieros de la entidad prestadora de salud, y realizar lo que denominó una "auditoria forense" del flujo de los recursos. Aseguró que con esto se podrá entender la ausencia de reservas técnicas.