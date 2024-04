¿Cuál es la razón de la intervención a la EPS Sanitas?

Dicho llamado de atención conjunto estableció un plazo límite para septiembre del mismo año, reflejando la gravedad de la situación. Las razones detrás de este panorama económico adverso son multifacéticas, pero dos factores resaltan: el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos.

A pesar de recibir una cantidad considerable de recursos por UPC, con más de 31 billones de pesos girados por el Estado entre 2019 y 2023, Sanitas ha enfrentado dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y mantener reservas adecuadas, a pesar de formar parte de un grupo empresarial exitoso a nivel internacional.