La sostenibilidad se toma las pasarelas de Colombiamoda 2025. El grito de la moda se escucha en toda Medellín, gracias a propuestas como las del diseñador momposino Franklin Ramos, quien fue el protagonista del arranque de la programación de pasarelas que se llevan a cabo en diferentes sectores de la Capital de la Montaña.

Con botones de ajo deshidratado, insumos hechos con cáscara de café, cáscara de arroz o poliéster reciclado, fue como innovó y le apostó a la moda sostenible en su colección ‘Piscis’.

Esta propuesta, al igual que el signo zodiacal de Ramos, es el nombre de esta colección de la naciente marca ‘Toscano’, la cual debutó en Colombiamoda el año pasado y que actualmente tuvo la importante tarea de inaugurar el primer día de esta feria de moda.

“La colección de ‘Piscis’ fue inspirada en todo lo que he vivido en estos años, ha sido como un flashback y una catarsis que he tenido a través de estas colecciones, de las cuales soy el director creativo, porque no quiero que digan que soy diseñador. Entonces en esta pasarela se contó todo lo que ha sido mi vida, desde mis inicios y de los buenos momentos que he vivido”, contó Ramos a EL HERALDO.

Esta figura destacada en el mundo de la moda, considera que esta colección es un himno de alegría y de verdad entregado a la industria y a la belleza del arte y el talento colombiano. Afirmó que ha sido muy bendecido, puesto que tuvo la oportunidad en esta edición, de mostrar su talento por medio de diferentes aristas.

Un buen propósito

Para Ramos, esto tiene un significado aún mayor, ya que el espíritu de ‘Toscano’ está ligado a su causa social. Su misión es sensibilizar a las personas mediante la ropa para reducir la contaminación, transformar el entorno mediante la moda sostenible y circular; hay un propósito que va más allá de presentar una colección o seguir una tendencia, se trata de levantar una voz.

“Esto tiene una onda muy marcada en los 70’s, por ello, aparte de transmitir un mensaje hacia el medio ambiente, lo que mi colección ofrece al consumidor es comodidad absoluta, porque el confort no es negociable. Muchas de las prendas con las que yo me vestía en mi infancia y varias etapas de mi vida, se reflejan en la colección”, afirmó.

Fabricato, Ecodenim, Matier, Teks, Grupo Bentley, Primatela, Espíritu urbano y Xlive, han sido algunas de las marcas con las que el director creativo ha trabajado para implementar en su trabajo la iniciativa o idea de moda sostenible.

“Matier trabaja con materiales como cáscara de café, cáscara de arroz y coco. En esta colección, además, usamos un producto innovador, que son los botones hechos con ajo deshidratado. Esto demuestra que lo sostenible no tiene por qué ser feo o rústico. Igualmente, utilizamos textiles provenientes de los uniformes del Ejército Nacional, que anteriormente eran quemados o enterrados, pero ahora son reciclados y convertidos en prendas”, contó.

Toscano aspira a ser una marca que perdure en el tiempo, utilizando tejidos de alta calidad como algodón y lino, además de incorporar textiles reciclados y denim.

En esta colección, el diseñador se atrevió a romper con lo convencional al incluir bloques de color, algo que no había hecho antes y que ahora resulta disruptivo. Sin embargo, mantiene siempre las siluetas clásicas que lo caracterizan.